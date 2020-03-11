В Кривом Роге пассажиры троллейбуса №23 были приятно шокированы поведением водителя и кондуктора
Как передает Politeka.net, удивительную историю рассказала очевидица в соцсетях.
Прежде всего пассажиров удивило поведение кондуктора: она улыбаясь каждому и вежливо общаясь. Когда троллейбус остановился на очередной остановке, водитель заметил девушку на инвалидной коляске.
Ни секунды не раздумывая, водитель приостановил заходящих в салон пассажиров, откинул специальную ступеньку, завез девушку в салон, закинул ступеньку обратно и поехал далее по маршруту.
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На нужной девушке остановке водитель троллейбуса проделал те же манипуляции и поехал дальше. Пассажиры были восхищены таким поступком водителя.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на такую историю.
"А разве надо восторгаться нормой?? ..или все привыкли к хамству и безразличию??", "Как же приятно читать такие вести", " Да, дожили. Скоро людей с человеческими качествами будут показывать в зоопарке как редкий, вымирающий вид....", "Здоровья крепкого таким людям, побольше таких людей", - писали под постом.
Ранее мы сообщали, что на автобусном маршруте № 228 в Кривом Роге пассажиры обратили внимание на вежливость и внимательность кондуктора.
Она здоровается со всеми пассажирами, которые заходят в салон автобуса, и спрашивает о здоровье у пожилых людей.
Совершенно нетипично для наших автобусов, когда кондуктор прощается с пассажирами на выходе и следит, чтобы всем было комфортно покидать салон.
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