В Кривом Роге пассажиры троллейбуса №23 были приятно шокированы поведением водителя и кондуктора

Как передает Politeka.net, удивительную историю рассказала очевидица в соцсетях.

Прежде всего пассажиров удивило поведение кондуктора: она улыбаясь каждому и вежливо общаясь. Когда троллейбус остановился на очередной остановке, водитель заметил девушку на инвалидной коляске.

Ни секунды не раздумывая, водитель приостановил заходящих в салон пассажиров, откинул специальную ступеньку, завез девушку в салон, закинул ступеньку обратно и поехал далее по маршруту.

На нужной девушке остановке водитель троллейбуса проделал те же манипуляции и поехал дальше. Пассажиры были восхищены таким поступком водителя.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на такую историю.

"А разве надо восторгаться нормой?? ..или все привыкли к хамству и безразличию??", "Как же приятно читать такие вести", " Да, дожили. Скоро людей с человеческими качествами будут показывать в зоопарке как редкий, вымирающий вид....", "Здоровья крепкого таким людям, побольше таких людей", - писали под постом.

Ранее мы сообщали, что на автобусном маршруте № 228 в Кривом Роге пассажиры обратили внимание на вежливость и внимательность кондуктора.

Она здоровается со всеми пассажирами, которые заходят в салон автобуса, и спрашивает о здоровье у пожилых людей.

Совершенно нетипично для наших автобусов, когда кондуктор прощается с пассажирами на выходе и следит, чтобы всем было комфортно покидать салон.

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