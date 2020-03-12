В Каменском два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей
Как передает Politeka.net, об их задержании сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.
Известно, что преступление произошло еще 3-го января. Два рецидивиста в форме работников газовой службы встретили свою жертву на лестничной клетке. После чего, они устроили разбойное нападение на 34-летнего мужчину, завладели его деньгами и скрылись.
Нападавшими оказались двое бывших заключенных, 24-х и 32-х лет. 10-го марта сотрудники полиции устроили обыск в квартирах подозреваемых.
Лорак ошарашила новой внешностью в одном пальто: «Почему опять парик?»
Родители школьников ополчились против русского языка в Одессе: "Заставляют голосовать"
Кравец оставила «Квартал 95» и расплакалась на сцене, сильные фото: «Хочется рассказать обо всем»
Стаи птиц внезапно покидают Одесскую область, фото: известны причины
У одного из злоумышленников были обнаружено оружие: граната Ф-1 с запалом, три пневматических пистолета, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, револьвер Флобера, а также денежные средства и наркотики. Мужчинам грозит от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что жители на камеру сняли мужчину, который под предлогом смены окон пытался собрать информацию о квартирах.
Предполагаемый домушник орудовал на Левом берегу.
Жертвами он выбирал доверчивых пенсионеров. Злоумышленник интересовался, будут ли люди через несколько часов дома и хотел зайти в квартиру.
Как только его попытались заснять на камеру, он убежал с подъезда.
Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:
- Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.
- Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
- Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.