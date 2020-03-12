В Каменском два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей

Как передает Politeka.net, об их задержании сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.





Известно, что преступление произошло еще 3-го января. Два рецидивиста в форме работников газовой службы встретили свою жертву на лестничной клетке. После чего, они устроили разбойное нападение на 34-летнего мужчину, завладели его деньгами и скрылись.

Нападавшими оказались двое бывших заключенных, 24-х и 32-х лет. 10-го марта сотрудники полиции устроили обыск в квартирах подозреваемых.

У одного из злоумышленников были обнаружено оружие: граната Ф-1 с запалом, три пневматических пистолета, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, револьвер Флобера, а также денежные средства и наркотики. Мужчинам грозит от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что жители на камеру сняли мужчину, который под предлогом смены окон пытался собрать информацию о квартирах.

Предполагаемый домушник орудовал на Левом берегу.

Жертвами он выбирал доверчивых пенсионеров. Злоумышленник интересовался, будут ли люди через несколько часов дома и хотел зайти в квартиру.

Как только его попытались заснять на камеру, он убежал с подъезда.

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.





По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома. Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.

которые появляются на вашей двери или возле нее. Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.