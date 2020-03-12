В Днепре среди бела дня украли породистую хозяйскую собаку



Об этом сообщает "Днепр Оперативный"



Известно, что питомца увели от магазина Варус на Донецком шоссе.



"Таксу зовут Рико. Рыжий, 12 кг, 6 лет, был в ошейнике и поводке рыжего цвета. Прошу вернуть за вознаграждение", - сообщила хозяйка сворованного пса.

Судя по видео с камер наблюдения магазина, собаку украла неизвестная женщина.



Происшествие активно обсуждают в соцсетях. Люди выражают возмущение наглой кражей домашнего питомца.

Ранее мы сообщали, что домушники обнесли частный дом в Днепре посреди белого дня





Известно, что преступление произошло на улице Коммунаровской. Три "бесстрашных" молодых парня несли сворованный телевизор по улице среди белого дня.

"Обычное дело...Три жулика (специализация - частный сектор) возвращаются с добычей (телевизор). Вчера на правом берегу, завтра будут на левом...Дом зачистили, среди белого дня на ул.Коммунаровской в Днепре.", - сказано в сообщении.

Домушников удалось заснять:

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.





По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома. Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.

которые появляются на вашей двери или возле нее. Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

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