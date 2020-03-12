В Днепре среди бела дня украли породистую хозяйскую собаку
Об этом сообщает "Днепр Оперативный"
Известно, что питомца увели от магазина Варус на Донецком шоссе.
"Таксу зовут Рико. Рыжий, 12 кг, 6 лет, был в ошейнике и поводке рыжего цвета. Прошу вернуть за вознаграждение", - сообщила хозяйка сворованного пса.
Судя по видео с камер наблюдения магазина, собаку украла неизвестная женщина.
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Происшествие активно обсуждают в соцсетях. Люди выражают возмущение наглой кражей домашнего питомца.
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Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:
- Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.
- Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
- Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.
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