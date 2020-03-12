В Днепре среди бела дня украли породистую хозяйскую собаку

Об этом сообщает "Днепр Оперативный"

Известно, что питомца увели от магазина Варус на Донецком шоссе.


"Таксу зовут Рико. Рыжий, 12 кг, 6 лет, был в ошейнике и поводке рыжего цвета. Прошу вернуть за вознаграждение", - сообщила хозяйка сворованного пса.

Судя по видео с камер наблюдения магазина, собаку украла неизвестная женщина.

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Происшествие активно обсуждают в соцсетях. Люди выражают возмущение наглой кражей домашнего питомца.

Ранее мы сообщали, что домушники обнесли частный дом в Днепре посреди белого дня

Известно, что преступление произошло на улице Коммунаровской. Три "бесстрашных" молодых парня несли сворованный телевизор по улице среди белого дня.
 
 
"Обычное дело...Три жулика (специализация - частный сектор) возвращаются с добычей (телевизор). Вчера на правом берегу, завтра будут на левом...Дом зачистили, среди белого дня на ул.Коммунаровской в Днепре.", - сказано в сообщении.
 
Домушников удалось заснять:

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

 
  • Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.

  • Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
  • Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.