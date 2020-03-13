На Днепропетровщине полиция разыскивает преступника, который скрывается от суда

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Криворожском отделение полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Чалый Владимир Леонидович, 16.01.1975 г.р. должен пойти под суд за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Если вам известно о возможном местонахождении преступника сообщить в Криворожский ОП ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90- 99 или 102.

Ранее мы сообщали, что домушники обнесли частный дом в Днепре посреди белого дня.





Очевидцы сообщили, что преступление произошло на улице Коммунаровской. Три "бесстрашных" молодых парня несли сворованный телевизор по улице среди белого дня.

Домушников удалось заснять:

"Обычное дело...Три жулика (специализация - частный сектор) возвращаются с добычей (телевизор). Вчера на правом берегу, завтра будут на левом...Дом зачистили, среди белого дня на ул.Коммунаровской в Днепре.", - сказано в сообщении.

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила: Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.





По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома. Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.

которые появляются на вашей двери или возле нее. Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни. Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами. Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках. Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.



