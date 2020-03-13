На Днепропетровщине полиция разыскивает преступника, который скрывается от суда

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Криворожском отделение полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Чалый Владимир Леонидович, 16.01.1975 г.р. должен пойти под суд за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Если вам известно о возможном местонахождении преступника сообщить в Криворожский ОП ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90- 99 или 102.

Ранее мы сообщали, что домушники обнесли частный дом в Днепре посреди белого дня.

Очевидцы сообщили, что преступление произошло на улице Коммунаровской. Три "бесстрашных" молодых парня несли сворованный телевизор по улице среди белого дня.
 
Домушников удалось заснять:
 
 
"Обычное дело...Три жулика (специализация - частный сектор) возвращаются с добычей (телевизор). Вчера на правом берегу, завтра будут на левом...Дом зачистили, среди белого дня на ул.Коммунаровской в Днепре.", - сказано в сообщении.

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

  • Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.

  • Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
  • Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.

 
 
 

 