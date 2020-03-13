На Днепропетровщине полиция разыскивает преступника, который скрывается от суда
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Криворожском отделение полиции ГУНП в Днепропетровской области.
Чалый Владимир Леонидович, 16.01.1975 г.р. должен пойти под суд за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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Если вам известно о возможном местонахождении преступника сообщить в Криворожский ОП ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90- 99 или 102.
Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:
- Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.
- Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
- Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
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