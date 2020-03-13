Люди просят о помощи

В Днепре участились случаи пропажи домашних животных

Как передает Politeka.net, фейсбук группа «База потерянных и найденных домашних животных» просто ломится от объявлений.

Мы собрали некоторые из них.

Так, 11 марта, на жилмассиве Ломовский, на Донецком шоссе, 9а, украли собаку. Она была привязана на поводке возле магазина Варус. Собака такса, кобель, кличка Рико, 6 лет, рыжего цвета, 12кг вес. Помогите найти за вознаграждение. Телефон для связи: (097) 524-04-41 — Елена.

В районе Кореи и 12 квартала пропала собака. Девочка породы басенджи, на ней был ошейник. Если видели, звоните: (063) 295-00-80.

Неравнодушные днепряне также сообщают и о найденный домашних питомцах.

Так, с жилмассива Покровский в КП «Зооконтроль» привезли потерянную собаку, черная с поджогом, породы такса. Чипа, жетона нет.

С улицы Титова ловцы привезли потерянного пекинеса, рыжая сука. Чипа жетона нет. Владельцам обращаться по телефону: (067) 908-89-86.







Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.