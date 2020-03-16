В понедельник, 16 марта, в пяти районах Днепра не будет электричества



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в компании ДТЭК.

Адреса отключений:

АНД район

ул.Кожемяки, 1, 3, 9, 17

Самарский район

пер.Днепростроя, 2-40-42, ул.Днепростроя 28-42-44, ул.Здоровья, 2-50, 1-43, пер.Здоровья, 2-26/1, ул. Ореховая, 2-6, 1-13, ул. Пальмовая, 2, 4, 6, 8, 12а, 3,5,7, ул.Джамбульская, 4, пер.Томский, 43а, 45, ул.Томская, 63-125, 62-124.

Соборный район

ул.Телевизионная, 12, 15, 22, 23

пр.Гагарина 117-127; ул. Лизы Чайкиной 2, 4, 1, 3;

Центральный район

просп.Поля 29-33, ул.Ульянова, 3-9, 4, 1

ул.Херсонская 30-34,13-19

Новокодацкий район

ж/м Покровский, 5е, 5н, 5л, 5т, 22а;

ул.Максима Дия, 5,

ул. Юрия Кондратюка, 10, 14, 16;

пер.Парусный, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 16б, 19, 19а, 24а;

ул. Днипрельстановская, 57-127, 34, 64-146; ул.Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;

ул. Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер.Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39; ул. Базарная, 2-28; ул.Приморская, 1-18; ул. Костромская, 1-5

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ряде улиц Днепра будет отсутствовать водоснабжение

Адреса:



• ул. Петрозаводская;

• ул.Прянишниковая;

• ул.Балканская;

• ул.Руставели;

• ул.Робеспьера;

• ул.Надиевская;

• ул.Онезжская;

• хлебзавод №10 ул. Вардаровская, 28;

• Дом малютки ул. Петрозаводская, 371А;

• ул. Замполита Беляева, 2-22;

• ул. Донецкое шоссе, 1-15;

• ул. Высоцкого, 2,4;

• Школа № 142 ул.Замполита Беляева, 2;

• Д с № 348 ул.Замполите Беляева, 348;

• Художественная школа ул.Передовая, 253;

• Школа № 64 ул. Петрозаводская, 377;

• ж / м Левобережный-3.





Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.