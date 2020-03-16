В понедельник, 16 марта, в пяти районах Днепра не будет электричества
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в компании ДТЭК.
Адреса отключений:
АНД район
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ул.Кожемяки, 1, 3, 9, 17
Самарский район
пер.Днепростроя, 2-40-42, ул.Днепростроя 28-42-44, ул.Здоровья, 2-50, 1-43, пер.Здоровья, 2-26/1, ул. Ореховая, 2-6, 1-13, ул. Пальмовая, 2, 4, 6, 8, 12а, 3,5,7, ул.Джамбульская, 4, пер.Томский, 43а, 45, ул.Томская, 63-125, 62-124.
Соборный район
ул.Телевизионная, 12, 15, 22, 23
пр.Гагарина 117-127; ул. Лизы Чайкиной 2, 4, 1, 3;
Центральный район
просп.Поля 29-33, ул.Ульянова, 3-9, 4, 1
ул.Херсонская 30-34,13-19
Новокодацкий район
ж/м Покровский, 5е, 5н, 5л, 5т, 22а;
ул.Максима Дия, 5,
ул. Юрия Кондратюка, 10, 14, 16;
пер.Парусный, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 16б, 19, 19а, 24а;
ул. Днипрельстановская, 57-127, 34, 64-146; ул.Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;
ул. Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер.Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39; ул. Базарная, 2-28; ул.Приморская, 1-18; ул. Костромская, 1-5
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ряде улиц Днепра будет отсутствовать водоснабжение
Адреса:
• ул. Петрозаводская;
• ул.Прянишниковая;
• ул.Балканская;
• ул.Руставели;
• ул.Робеспьера;
• ул.Надиевская;
• ул.Онезжская;
• хлебзавод №10 ул. Вардаровская, 28;
• Дом малютки ул. Петрозаводская, 371А;
• ул. Замполита Беляева, 2-22;
• ул. Донецкое шоссе, 1-15;
• ул. Высоцкого, 2,4;
• Школа № 142 ул.Замполита Беляева, 2;
• Д с № 348 ул.Замполите Беляева, 348;
• Художественная школа ул.Передовая, 253;
• Школа № 64 ул. Петрозаводская, 377;
• ж / м Левобережный-3.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.