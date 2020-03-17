В Днепре, 17 марта, произойдет масштабное отключение света
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Электроэнергия будет отсутствовать с 9 утра в связи с проведением плановых работ.
Ани Лорак в домашнем виде похвасталась новыми губами: "Ну сколько можно..."
Коронавирус в Украине атаковал новые области, количество жертв растет: кто под ударом
Топ неожиданных фото мамы Верки Сердючки в реальной жизни: раздетая, с мужем, без макияжа
Соблазнительная Джей Ло в неудобной позе засветила самые горячие места: "Вот это красота"
Адреса
АНД район
ул.Петрозаводская, 372-412, 407-443; ул. Пряничкова, 57-147, 74-174; ул. Новгород-Сиверская, 53-91, 122-148, 152-186; ул.Черниговская, 210-254, 249-297;
Новокодацкий район
ул.Днипрельстановская, 57-127, 34, 64-146;
ул.Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г; ул.Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541; ул.Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер.Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39; ул.Базарная, 2-28; ул.Приморская, 1-18; ул.Костромская, 1-5;
Соборный район
Запорожское шоссе 1, 3, 5, 7,
пр-т Гагарина, 175, 175л, 177, 177-б, 177д;
ул. Высоковольтная 30;
площадь Соборная, 14,15
ул.Акмолинская, 2-14, 1-9; ул.И.Сирко, 62-132, ул.Долгая балка, 99-101,100-104; ул.Баскетбольная, 5, 7
Центральный район
просп.Поля, 17-25
Кроме того, в КП "Днепрводоканал" сообщили об отключении водоснабжения по ряду улиц 18 марта.
Воды не будет по следующим адресам:
-
ул. Активистов;
-
ул. Богородицкая;
-
ул. Таврическая;
-
ул. Ноябрьская;
-
пер. Ноябрьский;
-
пер. Дачный;
-
ул. Дачная
-
ул. Эстафетная;
-
ул. Псковская;
-
ул. Героев Днепра;
-
ул. Арктическая;
-
ул. Косогорная;
-
ул. Железнодорожная;
-
ул. Прохорова;
-
ул. Луцкая;
-
ул. Пшеничная;
-
ул. Календарная;
-
ул. Прорезная;
-
ул. Солнечногорская;
-
ул. Таджикская;
-
ул. Зоопарковая;
-
ул. Евгения Сердюкова;
-
ул. Оранжерейная;
-
ул. Бестужева;
-
ул. Князя Константина Острожского;
-
ул. Разъездная;
-
ул. Бехтерева;
-
ул. Академика Сахарова;
-
ул. Романовского;
-
пер. Марийский;
-
пер. Малиновый;
-
пер. Ягодный;
-
ул. Олешковская;
-
ул. Вьетнамская;
-
пер. Героический;
-
ул. Адлерская;
-
ул. Генерала Григоренко;
-
ул. Чебоксарская;
-
ул. Соловьиная;
-
ул. Отдыха;
-
ул. Командира Юнина;
-
ул. Живописная;
-
ул. Александра Серебрякова;
-
ул. Туркменская;
-
ул. Керамическая;
-
ул. Автодорожная;
-
ул. Июльская.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.