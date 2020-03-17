В Днепре, 17 марта, произойдет масштабное отключение света

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе  ДТЭК.

Электроэнергия будет отсутствовать с 9 утра в связи с проведением плановых работ.

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отключение света


Кроме того, в КП "Днепрводоканал"  сообщили об отключении водоснабжения по ряду улиц 18 марта.

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Активистов;

  • ул. Богородицкая;

  • ул. Таврическая;

  • ул. Ноябрьская;

  • пер. Ноябрьский;

  • пер. Дачный;

  • ул. Дачная

  • ул. Эстафетная;

  • ул. Псковская;

  • ул. Героев Днепра;

  • ул. Арктическая;

  • ул. Косогорная;

  • ул. Железнодорожная;

  • ул. Прохорова;

  • ул. Луцкая;

  • ул. Пшеничная;

  • ул. Календарная;

  • ул. Прорезная;

  • ул. Солнечногорская;

  • ул. Таджикская;

  • ул. Зоопарковая;

  • ул. Евгения Сердюкова;

  • ул. Оранжерейная;

  • ул. Бестужева;

  • ул. Князя Константина Острожского;

  • ул. Разъездная;

  • ул. Бехтерева;

  • ул. Академика Сахарова;

  • ул. Романовского;

отключение воды, толпа у колонки

  • пер. Марийский;

  • пер. Малиновый;

  • пер. Ягодный;

  • ул. Олешковская;

  • ул. Вьетнамская;

  • пер. Героический;

  • ул. Адлерская;

  • ул. Генерала Григоренко;

  • ул. Чебоксарская;

  • ул. Соловьиная;

  • ул. Отдыха;

  • ул. Командира Юнина;

  • ул. Живописная;

  • ул. Александра Серебрякова;

  • ул. Туркменская;

  • ул. Керамическая;

  • ул. Автодорожная;

  • ул. Июльская.


Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.