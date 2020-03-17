В Днепре, 17 марта, произойдет масштабное отключение света

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Электроэнергия будет отсутствовать с 9 утра в связи с проведением плановых работ.

Адреса



АНД район

ул.Петрозаводская, 372-412, 407-443; ул. Пряничкова, 57-147, 74-174; ул. Новгород-Сиверская, 53-91, 122-148, 152-186; ул.Черниговская, 210-254, 249-297;

Новокодацкий район

ул.Днипрельстановская, 57-127, 34, 64-146;

ул.Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г; ул.Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541; ул.Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер.Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39; ул.Базарная, 2-28; ул.Приморская, 1-18; ул.Костромская, 1-5;

Соборный район

Запорожское шоссе 1, 3, 5, 7,

пр-т Гагарина, 175, 175л, 177, 177-б, 177д;

ул. Высоковольтная 30;

площадь Соборная, 14,15

ул.Акмолинская, 2-14, 1-9; ул.И.Сирко, 62-132, ул.Долгая балка, 99-101,100-104; ул.Баскетбольная, 5, 7

Центральный район

просп.Поля, 17-25



Кроме того, в КП "Днепрводоканал" сообщили об отключении водоснабжения по ряду улиц 18 марта.



Воды не будет по следующим адресам:

ул. Активистов;

ул. Богородицкая;

ул. Таврическая;

ул. Ноябрьская;

пер. Ноябрьский;

пер. Дачный;

ул. Дачная

ул. Эстафетная;

ул. Псковская;

ул. Героев Днепра;

ул. Арктическая;

ул. Косогорная;

ул. Железнодорожная;

ул. Прохорова;

ул. Луцкая;

ул. Пшеничная;

ул. Календарная;

ул. Прорезная;

ул. Солнечногорская;

ул. Таджикская;

ул. Зоопарковая;

ул. Евгения Сердюкова;

ул. Оранжерейная;

ул. Бестужева;

ул. Князя Константина Острожского;

ул. Разъездная;

ул. Бехтерева;

ул. Академика Сахарова;

ул. Романовского;

пер. Марийский;

пер. Малиновый;

пер. Ягодный;

ул. Олешковская;

ул. Вьетнамская;

пер. Героический;

ул. Адлерская;

ул. Генерала Григоренко;

ул. Чебоксарская;

ул. Соловьиная;

ул. Отдыха;

ул. Командира Юнина;

ул. Живописная;

ул. Александра Серебрякова;

ул. Туркменская;

ул. Керамическая;

ул. Автодорожная;

ул. Июльская.



Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.



