Днепрян ждет коллапс без воды
В Днепре отключат воду 24 марта с 10 утра до 20 часов вечера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия «Днепроводоканал».
В комунальном предприятии отметили, где не будет воды:
- в районе дома № 32 по ул. Большая Диевская;
- на улице Ю. Кондратюка, 3Б, 11А, 7А отключат административные здания;
- по улице Ю. Кондратюка отключат все жилые дома;
- на улице Большая Диевская, 30 — это административное здание.
Также в «Днепроводоканале» назвали причину, по которой отключат воду. В затруднительное положение днепрян поставили неотложные аварийно-восстановительные работы.
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Напомним, что на Днепропетровщине мошенники придумали новую аферу во время вспышки эпидемии коронавируса.
Полиция Днепропетровской области просит граждан быть осторожными и не открывать дверь незнакомцам.
«Ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан», — говорится в сообщении.
В СМИ распространяется информация о группе людей, которая якобы ходит по домам в специальных костюмах защиты и предлагает продезинфицировать квартиры днепрян. Так мошенники проникают в дома и совершают преступления.
В настоящее время в Днепропетровской области с подобными заявлениями в полицию никто не обращался.
В полиции просят звонить в 102 сразу, когда жители заметят псевдо-дезинфекторов.
Напомним, что мошенники пытаются нажиться на днепрянах, которые желают защититься от коронавируса. В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус». Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.
К сожалению, в такой сложный для города и всей страны период, мошенники во всю используют доверчивость людей.
Не так давно, появилась информация о службах для бесплатной раздаче масок и тестов на коронавирус для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.
В департаменте здравоохранения днепровского горсовета такие сообщении опровергли.
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