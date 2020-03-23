В Днепре в супермаркете Varus бабушка обокрала женщину

Как передает Politeka.net, об этом сообщила пострадавшая в соцсетях.

Известно, что преступление произошло в супермаркете по улице Донецкое шоссе, 9а.



По словам пострадавшей, бабушка украла у нее кошелек, в котором лежали все деньги и документы.



Одета она была зеленое пальто и темный объемный берет.

Всех, кто знает эту женщину, или где-то видел ее, Виктория просит сообщить по номеру 096-816-79-55.



Ранее мы сообщали, что В Днепре произошло несколько краж из авто

Известно, что одну из машин вскрыли на ул. Каруны, 45.

Также на 12-м квартале в Днепре грабитель обчистил машину.

"...в 4:40 вскрыли мою машину (район Гладкова 6)... Грабителя я спугнул, но действовал он продуманно и заблокировал дверь из подъезда, поэтому все же некоторую мелочь вытащить успел", - сообщил пострадавший.

Он уверен, что орудовал преступник ночью, ближе к полуночи. Кроме того, он уверен, что стал не единственной жертвой грабителя.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.