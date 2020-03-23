В Днепре в супермаркете Varus бабушка обокрала женщину
Как передает Politeka.net, об этом сообщила пострадавшая в соцсетях.
Известно, что преступление произошло в супермаркете по улице Донецкое шоссе, 9а.
По словам пострадавшей, бабушка украла у нее кошелек, в котором лежали все деньги и документы.
Радикальные меры из-за коронавируса, новый зараженный в Раде и поворот курса доллара - главное за ночь
Джей Ло показала подросшего сына, кадры взбудоражили сеть: «Маленький сердцеед»
Экс-солистка "Серебро" без одежды и стыда прогулялась по городу: "Нельзя же так горячо!"
Известный астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: «Мы знаем, что…»
Одета она была зеленое пальто и темный объемный берет.
Всех, кто знает эту женщину, или где-то видел ее, Виктория просит сообщить по номеру 096-816-79-55.
Ранее мы сообщали, что В Днепре произошло несколько краж из авто
Известно, что одну из машин вскрыли на ул. Каруны, 45.
Также на 12-м квартале в Днепре грабитель обчистил машину.
"...в 4:40 вскрыли мою машину (район Гладкова 6)... Грабителя я спугнул, но действовал он продуманно и заблокировал дверь из подъезда, поэтому все же некоторую мелочь вытащить успел", - сообщил пострадавший.
Он уверен, что орудовал преступник ночью, ближе к полуночи. Кроме того, он уверен, что стал не единственной жертвой грабителя.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.