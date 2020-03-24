В Днепре активизировались мошенники в связи с карантином



Как передает Politeka.net, об этом в соцсетях сообщил основатель замочного бизнеса Замок.Укр и Медвежатник.Днепр Сергей Ковалевский.

«Воры зачастую - хорошие психологи. И стоит на минуту потерять бдительность – вы их жертва», - делится специалист.

Также он перечислил методы, которыми сейчас часто пользуются мошенники:

Они могут представляться:

службой по дезинфекции помещений;

проверяющими по соблюдению карантина;

аварийной службой;

срочным соцопросом;

проверкой показаний счетчиков.

Эксперт предупреждает, что вы ни в коем случае не должны открывать дверь неизвестным, так как все коммунальные службы работают максимально дистанционно от клиента.

«Предупредите о таких ситуациях своих близких. Особенно тех, кто легко поддается внушению. Это пожилые люди. Проведите разъяснительную работу с детьми. Особенно со школьниками, которые сегодня остаются дома одни. Дополнительная перестраховка – защитит вас и ваше имущество от преступников», - заключил он.

Ранее мы сообщали, что в Днепре в супермаркете Varus бабушка обокрала женщину.

Известно, что преступление произошло в супермаркете по улице Донецкое шоссе, 9а.



По словам пострадавшей, бабушка украла у нее кошелек, в котором лежали все деньги и документы.

Одета она была зеленое пальто и темный берет.

Всех, кто знает эту женщину, или где-то видел ее, Виктория просит сообщить по номеру 096-816-79-55.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.