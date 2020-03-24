В Днепре активизировались мошенники в связи с карантином
Как передает Politeka.net, об этом в соцсетях сообщил основатель замочного бизнеса Замок.Укр и Медвежатник.Днепр Сергей Ковалевский.
«Воры зачастую - хорошие психологи. И стоит на минуту потерять бдительность – вы их жертва», - делится специалист.
Также он перечислил методы, которыми сейчас часто пользуются мошенники:
Фигуристая Деми Роуз вывалила на камеру свою главную гордость: «мечта всех мужчин»
Кароль показала мужчину, с которым заперлась на карантине: "Можно любоваться вечно"
Украинцев хотят оставить без налички, срочное заявление НБУ: «Это коснется тех, кто...»
Известный астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: «Мы знаем, что…»
Они могут представляться:
- службой по дезинфекции помещений;
- проверяющими по соблюдению карантина;
- аварийной службой;
- срочным соцопросом;
- проверкой показаний счетчиков.
Эксперт предупреждает, что вы ни в коем случае не должны открывать дверь неизвестным, так как все коммунальные службы работают максимально дистанционно от клиента.
«Предупредите о таких ситуациях своих близких. Особенно тех, кто легко поддается внушению. Это пожилые люди. Проведите разъяснительную работу с детьми. Особенно со школьниками, которые сегодня остаются дома одни. Дополнительная перестраховка – защитит вас и ваше имущество от преступников», - заключил он.
Ранее мы сообщали, что в Днепре в супермаркете Varus бабушка обокрала женщину.
Известно, что преступление произошло в супермаркете по улице Донецкое шоссе, 9а.
По словам пострадавшей, бабушка украла у нее кошелек, в котором лежали все деньги и документы.
Одета она была зеленое пальто и темный берет.
Всех, кто знает эту женщину, или где-то видел ее, Виктория просит сообщить по номеру 096-816-79-55.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.