В Днепре устанавливают новые правила перевозки пассажиров во время карантина

В Днепре с четверга, 26 марта общественный транспорт, чтобы не допустить распространения коронавируса, будет перевозить работников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни. Все пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Кроме того, изменились правила перевозки в общественном транспорте и для одесситов. С 25 марта общественный транспорт на период карантина будет перевозить по спецпропускам ограниченный контингент пассажиров в приморском городе. Стоимость проезда остается без изменений.

Напомним, что на Днепропетровщине мошенники придумали новую аферу во время вспышки эпидемии коронавируса. Полиция Днепропетровской области просит граждан быть осторожными и не открывать дверь незнакомцам.

«Ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан», — говорится в сообщении. В СМИ распространяется информация о группе людей, которая якобы ходит по домам в специальных костюмах защиты и предлагает продезинфицировать квартиры днепрян. Так мошенники проникают в дома и совершают преступления.

В настоящее время в Днепропетровской области с подобными заявлениями в полицию никто не обращался.

В полиции просят звонить в 102 сразу, когда жители заметят псевдо-дезинфекторов.

Напомним, что мошенники пытаются нажиться на днепрянах, которые желают защититься от коронавируса. В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус». Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.

К сожалению, в такой сложный для города и всей страны период, мошенники во всю используют доверчивость людей.

Также мы сообщали о том, что в Днепре активизировались мошенники в связи с карантином. Об этом в соцсетях сообщил основатель замочного бизнеса Замок.Укр и Медвежатник.Днепр Сергей Ковалевский.

«Воры зачастую - хорошие психологи. И стоит на минуту потерять бдительность – вы их жертва», - делится специалист.

Также он перечислил методы, которыми сейчас часто пользуются мошенники.

Они могут представляться:

службой по дезинфекции помещений;

проверяющими по соблюдению карантина;

аварийной службой;

срочным соцопросом;

проверкой показаний счетчиков.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.