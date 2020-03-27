В Днепре заметили подозрительных личностей, которые ходят по дворам и подъездам



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-группе Воронцовка, Правда, Каруны.

"Домушники!!! Предлагают окна или хотят водички попить! Сейчас ходят Ростовская, Воронцова! Будьте внимательны! Вызвали полицию, естественно они удрали!", сообщили очевидцы и прикрепили видео.

В комментариях жители Днепра отметили, что это не единственный случай.

"Ну а кто сейчас окна ставит как раз время нашли или водички дать попить", "Сейчас ходят в районе клинчика", " У нас на Ростовской были и пошли по Л. Украинке", " У нас на Торговой тожи ходят два парня", " Только что стучали к нам в ворота, пошли по Пролетарской Победы. Пригрозила вызвать полицию, ушли очень быстро", - писали днепряне.

Ранее мы сообщали, что в Каменском два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей.

Известно, что преступление произошло еще 3-го января. Два рецидивиста в форме работников газовой службы встретили свою жертву на лестничной клетке. После чего, они устроили разбойное нападение на 34-летнего мужчину, завладели его деньгами и скрылись.

Нападавшими оказались двое бывших заключенных, 24-х и 32-х лет. 10-го марта сотрудники полиции устроили обыск в квартирах подозреваемых.

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.





По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома. Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.

которые появляются на вашей двери или возле нее. Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.



