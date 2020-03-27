В Днепре заметили подозрительных личностей, которые ходят по дворам и подъездам
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-группе Воронцовка, Правда, Каруны.
"Домушники!!! Предлагают окна или хотят водички попить! Сейчас ходят Ростовская, Воронцова! Будьте внимательны! Вызвали полицию, естественно они удрали!", сообщили очевидцы и прикрепили видео.
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В комментариях жители Днепра отметили, что это не единственный случай.
"Ну а кто сейчас окна ставит как раз время нашли или водички дать попить", "Сейчас ходят в районе клинчика", " У нас на Ростовской были и пошли по Л. Украинке", " У нас на Торговой тожи ходят два парня", " Только что стучали к нам в ворота, пошли по Пролетарской Победы. Пригрозила вызвать полицию, ушли очень быстро", - писали днепряне.
Ранее мы сообщали, что в Каменском два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей.
Известно, что преступление произошло еще 3-го января. Два рецидивиста в форме работников газовой службы встретили свою жертву на лестничной клетке. После чего, они устроили разбойное нападение на 34-летнего мужчину, завладели его деньгами и скрылись.
Нападавшими оказались двое бывших заключенных, 24-х и 32-х лет. 10-го марта сотрудники полиции устроили обыск в квартирах подозреваемых.
Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:
- Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.
- Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
- Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.