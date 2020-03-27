В Каменском мужчина выманивал деньги у пенсионеров



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в прокуратуру Днепропетровской области.



Известно, что гражданин представлялся работником газовой службы (хотя никакого отношения к ней не имел) и под предлогом якобы замены газового оборудования и мошенническим путем получал денежные средства доверчивых потребителей.

Ему удалось выманить в доверчивых пенсионеров около 5 000 грн всего за три месяца.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.



Стоить отметить, что подобные аферисты промышляют до сих пор.

В том же Каменском, два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей.

Своих жертв они дожидались на лестничной клетке. После чего, они устроили разбойное нападение на 34-летнего мужчину, завладели его деньгами и скрылись.

Нападавшими оказались двое бывших заключенных, 24-х и 32-х лет. 10-го марта сотрудники полиции устроили обыск в квартирах подозреваемых.

Для того, чтобы не стать жертвой воров вы должны знать элементарные правила:

Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.





По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома. Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.

которые появляются на вашей двери или возле нее. Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.