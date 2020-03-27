В Каменском мужчина выманивал деньги у пенсионеров
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в прокуратуру Днепропетровской области.
Известно, что гражданин представлялся работником газовой службы (хотя никакого отношения к ней не имел) и под предлогом якобы замены газового оборудования и мошенническим путем получал денежные средства доверчивых потребителей.
Ему удалось выманить в доверчивых пенсионеров около 5 000 грн всего за три месяца.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
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Стоить отметить, что подобные аферисты промышляют до сих пор.
В том же Каменском, два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей.
Своих жертв они дожидались на лестничной клетке. После чего, они устроили разбойное нападение на 34-летнего мужчину, завладели его деньгами и скрылись.
Нападавшими оказались двое бывших заключенных, 24-х и 32-х лет. 10-го марта сотрудники полиции устроили обыск в квартирах подозреваемых.
Для того, чтобы не стать жертвой воров вы должны знать элементарные правила:
- Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.
- Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
- Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.