В Каменском мужчина выманивал деньги у пенсионеров

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в прокуратуру Днепропетровской области.

Известно, что гражданин представлялся работником газовой службы (хотя никакого отношения к ней не имел) и под предлогом якобы замены газового оборудования и мошенническим путем получал денежные средства доверчивых потребителей.

Ему удалось выманить в доверчивых пенсионеров около 5 000 грн всего за три месяца.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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Стоить отметить, что подобные аферисты промышляют до сих пор.

В том же Каменском, два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей.

Своих жертв они дожидались на лестничной клетке. После чего, они устроили разбойное нападение на 34-летнего мужчину, завладели его деньгами и скрылись.

Нападавшими оказались двое бывших заключенных, 24-х и 32-х лет. 10-го марта сотрудники полиции устроили обыск в квартирах подозреваемых.

Для того, чтобы не стать жертвой воров вы должны знать элементарные правила:

  • Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.

  • Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
  • Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.