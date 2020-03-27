В Днепре двое мужчин похищали из недостроенных домов инструмент, стройматериалы, бытовую технику
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в управления уголовного розыска ГУ НП в Днепропетровской области.
Известно, что воры промышляли ночью. Проникали они в дома, взламывая двери и окна, похищенное сначала сохраняли в своем гараже. Уже позже продавали на базарах.
Как видно на фото, не брезговали они любой мелочью.
Воров удалось задержать. Ими оказались двое ранее судимых за имущественные преступления днепрян в возрасте 25 и 27 лет.
Задержанным грозит лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее мы сообщали, что в Каменском два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей.
Также мы сообщали, что в Днепре в супермаркете Varus бабушка обокрала женщину.
Известно, что преступление произошло в супермаркете по улице Донецкое шоссе, 9а.
По словам пострадавшей, бабушка украла у нее кошелек, в котором лежали все деньги и документы.
Одета она была зеленое пальто и темный объемный берет.
Всех, кто знает эту женщину, или где-то видел ее, Виктория просит сообщить по номеру 096-816-79-55.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.