В Днепре двое мужчин похищали из недостроенных домов инструмент, стройматериалы, бытовую технику



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в управления уголовного розыска ГУ НП в Днепропетровской области.

Известно, что воры промышляли ночью. Проникали они в дома, взламывая двери и окна, похищенное сначала сохраняли в своем гараже. Уже позже продавали на базарах.





Как видно на фото, не брезговали они любой мелочью.

Воров удалось задержать. Ими оказались двое ранее судимых за имущественные преступления днепрян в возрасте 25 и 27 лет.

Задержанным грозит лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее мы сообщали, что в Каменском два бывших заключенных под видом газовщиков грабили людей.

Также мы сообщали, что в Днепре в супермаркете Varus бабушка обокрала женщину.

Известно, что преступление произошло в супермаркете по улице Донецкое шоссе, 9а.



По словам пострадавшей, бабушка украла у нее кошелек, в котором лежали все деньги и документы.



Одета она была зеленое пальто и темный объемный берет.

Всех, кто знает эту женщину, или где-то видел ее, Виктория просит сообщить по номеру 096-816-79-55.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.