В Днепре, 30 марта, произойдет масштабное отключение света
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети.
Электроснабжение будет отсутствовать из-за неотложных технических работ.
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Самарский район
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Кроме того, а ряде домов из-за аварийных работ будет отсутствовать вода.
Как сообщили в КП “Водоканал”, водоснабжение отключат в 09:30 30 марта по следующим адресам:
- пр. Гагарина, 23, 27 (магазин), 29 (магазин), 31.
Водоснабжение будет восстановлено в 15:30.
Также, воду отключат в 10:00 31 марта по следующим адресам:
- ул. Титова, 20, 22, 23, 24, 25 (Специализированная многопрофильная больница № 1), 26, 27, 28, 30.
Водоснабжение будет восстановлено в 19:00.
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