В Днепре, 30 марта, произойдет масштабное отключение света

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети. 

Электроснабжение будет отсутствовать из-за неотложных технических работ.

Адреса:

Самарский район

Популярные статьи сейчас

Старшая дочь экс-возлюбленного Королевой попала в беду: "Повисла на балконе и..."

Доллар решил побить новый рекорд: что будет с курсом валют после выходных, НБУ раскрыл цифры

Женька из "Сватов" без белья поведала о страданиях после съемок сериала: "Я больше никогда не..."

Курс валют взял выходной, доллар и евро готовят новую атаку: что ждет украинцев
Показать еще

  • ул. Зоопарковая 2-72,1-63,

  • ул. Таджикская 17-59,10-242

  • ул. Сердюкова 1-67,2-76,

  • ул. Оранжерейная 16-58,29-97,

  • ул. Романовского 11,3,5,59, 33 / 2,2-6

  • ул. Бестужева 46-52,41-49,51-65,54-60,67-71,

  • ул. Князя Константина Острожского 42-68,43-61,

  • ул. Антарктическая 1-139,2-162,

Отключение света

  • ул. Пшеничная 1-15,2-26,

  • ул. Дачная 2-114,1-91,

  • ул. Героев Днепра 1-79,2-90,

  • ул. Железнодорожная 33-3,2-74,

  • ул. Косогорная 2-92,7-13,77-115,

  • ул. Прохорова 2-100,1-109,

  • ул. Луцкая 2-8,3-17,

  • ул. Чебоксарская 42-74,51-83,

  • ул. Псковская 1-69,2-68,

  • ул. Андрея Сахарова 3-73,2-74

  • ул. Целиноградская 1-31,2-14,

  • ул. Н.Тимошенко, 1,5-15,2-16,

  • ул. Солнечногорская 4-42,1-109

  • ул. Адлерская 1-17,2-20,

  • ул. Вьетнамская 1-137,2-74,

  • ул. Календарная 2-54,1-81,

  • ул. Прорезная 2-78,3-51,

  • ул. Александра Серебрякова 4-16,1-13,

  • ул. Туркменская 2-16,11,

  • ул. Отдыха 5-27,4-24,

  • ул. Марийская 2-18,5-11,

  • пер. Марийская 1-9,12-14,6,

  • ул. Солнечная 1-5,2-10,12,13,15,

  • ул. Эстафетная 1-33,4-24,

  • ул. Таджикская 1-15,2-10,

  • пер. Дачный 2-10,1-15,

  • ул. Косогорная 94-98,119-121,

  • ул. Ноябрьская 1-11,6 14

  • ул. Активистов 3,11,15,11а,

  • ул. Богородицкая 45,77,84,86,88,38,78,42,40,6,2,117,

  • ул. Олешковская 2,26,12,50,50,82,31,33,35,43,45,47,78,90,94,72,98,

  • ул. Таврийская,

  • пер. Ягодный 5,7,13,45,33,2,16,18,24,34,46,52,56,

  • ул. Генерала Грушевского,

  • ул. Адлерская 29-47,32,

  • ул. Чебоксарская 1-49,4-40

Кроме того, а ряде домов из-за аварийных работ будет отсутствовать вода.

Как сообщили в  КП “Водоканал”, водоснабжение отключат в 09:30 30 марта по следующим адресам: 

  • пр. Гагарина, 23, 27 (магазин), 29 (магазин), 31.

Водоснабжение будет восстановлено в 15:30.

нет воды

Также, воду отключат в 10:00 31 марта по следующим адресам: 

  • ул. Титова, 20, 22, 23, 24, 25 (Специализированная многопрофильная больница № 1), 26, 27, 28, 30.

Водоснабжение будет восстановлено в 19:00.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.