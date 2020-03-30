Под Днепром кассирши выходят на смену в настоящих строительных шлемах и медицинских масках

В сети появились фотографии с супермаркета АТБ на Игрени на Днепропетровщине. Об этом пишет Politeka со ссылкой на посты днепрян в фейсбуке.

Мужчина показал фото и отметил, чтобы другие перенимали опыт у сотрудниц супермаркета. Кроме того, кассажирши работали в перчатках.

«Сегодня АТБ на Игрени! Кассир увидела у меня в руках телефон и показала, что у нее и перчатки есть. Перенимайте опыт!», – написал днепрянин.

В сети принялись комментировать необычный «прикид» кассирш во время карантина.

«Не похоже. Скорее всего женщине не очень приятно, так как желающих фотографировать, наверное, много», «Ресницы им выдают от вируса отмахиваться», «Вообще не понимаю зачем её фоткать и выкладывать. Каждый беспокоится о своём здоровье. Человек обслуживая нас, рискует своим здоровьем», «Как раньше жили? Сейчас по любому поводу фото и в соцсети. При таком количестве людей без масок, возможно, это и правильно.», «абсолютно правильный пост! не нужно выходить из дома без защиты и не нужно голодать и бояться магазинов. вот только бы еще и дистанцию соблюдать», – прокомментировали пользователи.

Также мы писали, как харьковчане пытаются спастись от коронавируса. У них в дело пошли не шлемы, а зубочистки.

Как известно, очень часто вирус передается через руки, и чтобы минимизировать этот риск, житель одного из многоэтажных домов на Северной Салтовке нашел «бесконтактный» метод нажатия кнопки лифта. Он прикрепил возле подъемника губку, в которую натыкал обычных зубочисток, и тут же приклеил инструкцию.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

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