Несовершеннолетние решили прогуляться по лесу и потерялись

Под Днепром в лесу обнаружили двух потерявшихся девочек

На карантине из-за эпидемии коронавируса украинцы пытаются гулять в более безлюдных местах, чем обычно. Некоторые ходят на прогулки в ранее незнакомые места на природу. Так, спасатели обнаружили двоих девочек, которые решили подышать свежим воздухом и заблудились в лесу в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Об их отсутствии сообщили в полицию родные и односельчане.

Когда девочек нашли, то оказалось, что в лесу не могли найти дорогу домой девочки 15-ти и 16-ти лет.

У спасателей на поиски заблудившихся ушло более часа. Искали детей с использованием световых и звуковых специальных сигналов пожарно-спасательного автомобиля 6-ро человек.

Девушек нашли целыми и невредимыми и вернули родным.

Напомним, что под Днепром кассирши выходят на смену в настоящих строительных шлемах и медицинских масках.

В сети появились фотографии с супермаркета АТБ на Игрени на Днепропетровщине.

Мужчина показал фото и отметил, чтобы другие перенимали опыт у сотрудниц супермаркета. Кроме того, кассажирши работали в перчатках.

«Сегодня АТБ на Игрени! Кассир увидела у меня в руках телефон и показала, что у нее и перчатки есть. Перенимайте опыт!», – написал днепрянин.

В сети принялись комментировать необычный «прикид» кассирш во время карантина.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.