Под Днепром в лесу обнаружили двух потерявшихся девочек
На карантине из-за эпидемии коронавируса украинцы пытаются гулять в более безлюдных местах, чем обычно. Некоторые ходят на прогулки в ранее незнакомые места на природу. Так, спасатели обнаружили двоих девочек, которые решили подышать свежим воздухом и заблудились в лесу в Павлоградском районе Днепропетровской области.
Об их отсутствии сообщили в полицию родные и односельчане.
Когда девочек нашли, то оказалось, что в лесу не могли найти дорогу домой девочки 15-ти и 16-ти лет.
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У спасателей на поиски заблудившихся ушло более часа. Искали детей с использованием световых и звуковых специальных сигналов пожарно-спасательного автомобиля 6-ро человек.
Девушек нашли целыми и невредимыми и вернули родным.
Напомним, что под Днепром кассирши выходят на смену в настоящих строительных шлемах и медицинских масках.
В сети появились фотографии с супермаркета АТБ на Игрени на Днепропетровщине.
Мужчина показал фото и отметил, чтобы другие перенимали опыт у сотрудниц супермаркета. Кроме того, кассажирши работали в перчатках.
«Сегодня АТБ на Игрени! Кассир увидела у меня в руках телефон и показала, что у нее и перчатки есть. Перенимайте опыт!», – написал днепрянин.
В сети принялись комментировать необычный «прикид» кассирш во время карантина.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.