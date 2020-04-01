Жители Днепра начали выкидывать мусор из окон
Как передает Politeka.net, о подобном случае сообщила жительница жилмассива Тополь 1.
По ее словам, из окон на землю летит абсолютно все: пакеты с мусором, пластиковые и стеклянные бутылки и многое другое.
Все это происходит по причине того, что соседям попросту лень спуститься и опустить пакет с отходами в мусоропровод.
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По словам девушки, в полиции также не смогли ничем помочь.
"Говорят: как выбросят очередной раз, вызывайте, приедем, укажете с какой квартиры выбросили, — поднимаемся с вами к ним и побеседуем». Уже беседовали…и видеокамеры у меня нет, чтобы засечь откуда выбрасывают. А не пойман — не вор. Знала бы точно, сама бы отнесла весь этот мусор им под дверь", - заключила она.
Ранее еще одна днепрянка сообщила вопиющем случае: ее соседи оставляли мусор и продукты жизнедеятельности организма прямо в подъезде.
Как утверждает женщина, ей неоднократно приходилось выносить гнилые овощи, бутылки, старые вещи. Но последний случай перешел все границы - выброшенная елка и ведро мочи на лестничной площадке повергли ее в ужас.
Ранее мы сообщали, что в Днепре 86-летняя женщина забаррикадировалась в квартире и постоянно затапливает соседей.
На протяжении 4 дней коммунальщики безуспешно пытались попасть в квартиру женщины и единственное, что они смогли сделать это перекрыть воду всему подъезду.
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