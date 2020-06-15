В Днепре на улице Производственной возник пожар в складских помещениях.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на «Днепр оперативный».

Сообщается, что в тушении пожара было задействовано 16 спасателей и 3 пожарные машины.

Уточняется, что в 07:54 утра на линию 101 поступило сообщение о пожаре в складском здании на улице Производственной Самарского района.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Пожар ликвидировали в 08:35.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске Днепропетровской области из-за взрыва в собственной квартире, умер депутат местного горсовета Андрей Александрович.

Сообщается, что во время пожара мужчина получил сильные ожоги и скончался в больнице. Чиновнику было 39 лет. Также известно, что он работал журналистом в местном издании.

Уточним, что, взрыв на улице Гетманской прогремел 9 июня в 5:41. На место сразу же примчались спасатели. Выяснилось, что пламя охватило квартиру на третьем этаже девятиэтажки.

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"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве совместно с работниками Главного оперативного управления ГБР и сотрудниками СБУ за процессуальные руководства прокуратуры Киевской области задержали начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполції в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работников", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области в реку рухнул мост с проезжавшей по нему фурой

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