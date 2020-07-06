Центральную часть Днепра буквально затопило из-за прорыва водопроводной трубы

Об этом, как передает Politeka, с места события сообщает "Информатор".

По данным СМИ, в центральной части города произошел прорыв водопроводной трубы, что привело к затоплению нескольких улиц.

Водопроводную трубу в Днепре прорвало сегодня утром, 6 июля. Сейчас водой залиты улицы Троицкая и Короленко.

Ликвидацией аварии занимаются сотрудники коммунального предприятия "Днепрводоканал".

Очевидцы рассказали, что вода заполнила проезжую часть по ул. Троицкой и начала стекать вниз по ул. Короленко. На место аварии вызвали сотрудников "Днепроводоканала". Местные жители также рассказали об ухудшении напора воды в кранах. Аварию обещают ликвидировать уже в ближайшее время, а автомобилистов призвали быть осторожнее на мокрой дороге.

Ранее также сообщалось, что в Киеве на мосту имени Патона произошла крупная авария. Очевидцы сняли произошедшее на камеру и опубликовали в социальной сети Facebook.

Следует отметить, что коммунальным службам никак не удается нормально отремонтировать водную магистраль на мосту Патона - трубы прорывает уже второй раз за три недели. В воскресенье, 5 июля, во время испытаний, которые проводит "Киевтеплоэнерго", бурный водопад хлынул с моста прямо в Днепр. Увидев это, киевляне оперативно вызвали сотрудников ГСЧС.

Напомним, ремонтная машина провалилась под асфальт в Киеве, фото: "В свой же капкан попались".

Как сообщала Politeka, чрезвычайное происшествие произошло в центре Харькова: найдено тело коммунальщика, кадры с места событий.

Также Politeka писала, что в Харькове огонь охватил стоянку, массово уничтожая авто: кадры с места ЧП.