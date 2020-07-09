Прохожие не вмешивались и полицию не вызывали

В Днепре на железнодорожном вокзале жестоко избили мужчину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Известно, что во время избиения мужчины на вокзале в Днепре прохожие никак не реагировали на происходящее. В конце концов неизвестный избил мужчину до потери сознания и ушел.

Избиение происходило прямо на трамвайной остановке среди бела дня. Неизвестный повалил мужчину на землю и начал изо всех сил бить его, а затем нанес несколько ударов в голову, из-за чего потерпевший потерял сознание.

После избиения нападавший еще раз ударил ногой потерпевшего, который уже был без сознания, и пошел в сторону железнодорожного вокзала. Потерпевший и дальше лежал на земле, но к нему так никто не подошел.

"Какой-то непонятный движ", - лаконично прокомментировал человек, который снимал избиение на телефон.

Вызвал ли кто-то по итогу полицейских и скорую - неизвестно.

Вскоре в комментариях обнародовали видео с одной из камер наблюдения, на котором можно увидеть, что потерпевший изначально сам лез в драку.

"Мужчина сам шел на откровенный конфликт и понимал, что все может закончиться таким путем", "Не один бил другого, а они дерутся! Это очень важная вещь. Да, возможно кто-то потом и пострадал, но на видео четко видно, что ни один из них не пытается убежать, прекратить драку и т.п." - пишут в комментариях.

Напомним, подростки устроили жесткие разборки в центре Одессы, видео: "Скейтбордом по голове".

Как сообщала Politeka, в Харькове парни ромской национальности устроили охоту на девушек: "Представляются армянами".

Также Politeka писала о вооруженном нападении в Одессе, полиция на ушах: кадры событий слили в сеть.