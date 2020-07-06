Центральну частину Дніпра буквально затопило через прорив водопровідної труби

Про це, як передає Politeka, з місця події повідомляє "Інформатор".

За даними ЗМІ, у центральній частині міста стався прорив водопровідної труби, що призвело до затоплення декількох вулиць.

Водопровідну трубу у Дніпрі прорвало сьогодні вранці, 6 липня. Наразі водою залиті вулиці Троїцька і Короленка.

Ліквідацією аварії займаються співробітники комунального підприємства "Дніпроводоканал".

Очевидці розповіли, що вода заповнила проїжджу частину по вул. Троїцькій і почала стікати вниз по вул. Короленка. На місце аварії викликали співробітників "Дніпроводоканалу". Місцеві жителі також розповіли про погіршення напору води в кранах. Аварію обіцяють ліквідувати вже найближчим часом, а автомобілістів закликали бути обережнішими на мокрій дорозі.

Раніше також повідомлялось, що у Києві на мосту імені Патона сталася велика аварія. Очевидці зняли подію на камери і опублікували в соціальній мережі Facebook.

Слід зазначити, що комунальним службам ніяк не вдається нормально відремонтувати водну магістраль на мосту Патона - труби прориває вже вдруге за три тижні. В неділю, 5 липня, під час випробувань, які проводить "Київтеплоенерго", бурхливий водоспад хлинув з моста прямо в Дніпро. Побачивши це, кияни оперативно викликали співробітників ДСНС.

Нагадаємо, ремонтна машина провалилася під асфальт у Києві, фото: "У свій же капкан попалися".

Як повідомляла Politeka, надзвичайна подія сталася у центрі Харкова: знайдено тіло комунальника, кадри з місця подій.

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