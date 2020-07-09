В Днепропетровской области без вести пропал 19-летний парень

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Информатор".

О местонахождении парня нет никакой информации уже шестой день - с прошлой субботы, 4 июля. Родители 19-летнего Владислава Ватажка не находят себе места, так как все это время парень не появляется дома и не выходит на связь.

Сообщается, что Владислав живет в поселке Самаровка Днепропетровской области, а учится в Днепре - в университете имени Альфреда Нобеля. У Владислава также есть работа - в пиццерии на улице Василия Сухомлинского (бывшая Совхозная).

В прошлую субботу он говорил, что собирается встретиться с друзьями после смены, и с тех пор на связь с родителями он не выходит, а о его местонахождении буквально ничего неизвестно. Мама Владислава рассказала, что она уже подала заявление об исчезновении сына в полицию, но обратилась за помощью и к местным жителям.

Рост пропавшего парня - 178 см. У него есть проблемы с кожей - угри на подбородке. У Владислава рыжие волосы, зачесанные назад. Был одет в красную клетчатую рубашку без рукавов, джинсовые шорты, черные мокасины. С собой у него был черный рюкзак.

"Просим вас присмотреться к фото и быть внимательными в общественных местах. Если вдруг вы знаете что-либо о местонахождении парня, заметили его где-то в городе или вспомнили, что видели раньше, - передайте информацию на "102" или по телефону: (097) 788-82-35 - Снежана, мама Владислава", - обратились родные парня к читателям.

Напомним, подросток свел счеты с жизнью на Одесщине: "Описал в своей книге, как ...".

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