Перехожі не втручались і поліцію не викликали

У Дніпрі на залізничному вокзалі жорстоко побили чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеві пабліки в соцмережах.

Відомо, що під час побиття чоловіка на вокзалі в Дніпрі перехожі ніяк не реагували на те, що відбувається. Зрештою невідомий побив чоловіка до втрати свідомості і пішов.

Побиття відбувалось прямо на трамвайній зупинці серед білого дня. Невідомий повалив чоловіка на землю і почав щосили бити його, а потім завдав декілька ударів в голову, через що потерпілий втратив свідомість.

Після побиття нападник ще раз вдарив вже непритомного потерпілого ногою і пішов в бік залізничного вокзалу. Потерпілий і далі лежав на землі, але до нього так ніхто не підійшов.

"Якийсь незрозумілий двіж", - лаконічно прокоментував чоловік, який знімав побиття на телефон.

Чи викликав хтось в решті решт поліцейських і швидку - невідомо.

Згодом в коментарях оприлюднили відео з однієї з камер спостереження, на якому можна побачити, що потерпілий початково сам ліз у бійку.

"Чоловік сам йшов на відвертий конфлікт і розумів, що все може закінчитися таким шляхом", "Не один бив іншого, а вони б'ються! Це дуже важлива річ. Так, можливо хтось потім і постраждав, але на відео чітко видно, що жоден з них не намагається втекти, припинити бійку і т.п." - пишуть в коментарях.

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