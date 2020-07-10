В Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что поздно вечером 9 июля в Днепре на Полтавском шоссе лоб в лоб столкнулись автомобили Volkswagen и Ford. В результате аварии два человека погибли на месте, еще двоих с травмами средней тяжести и одного крайне "тяжелого" с места ДТП забрали на "скорой".

На месте аварии работали несколько экипажей патрульной полиции, три бригады скорой помощи и две пожарные машины.

Как сообщает "Информатор", авария произошла в четверг примерно в 11 часов вечера возле заправки UPG. Volkswagen Crafter ехал по Полтавскому шоссе в сторону выезда из Днепра. Перед ним начал притормаживать MAN, который хотел пропустить транспорт и повернуть налево. В результате водитель или не заметил грузовик, или не успел среагировать на маневр, или же намеренно хотел обогнать транспортное средство. По итогу Volkswagen выехал через две сплошные на встречную полосу движения, где врезался прямо "в лоб" в Ford Focus.

В легковом авто на момент аварии находилось три человека. На месте от полученных травм погибли сразу два пассажира - 54-летний мужчина и 32-летняя женщина. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

На фотографияъх видно, что авто крайне серьезно повреждено - шансов выжить практически не было.

В салоне Volkswagen были двое мужчин: 25-летний водитель в результате ДТП серьезно не пострадал, а пассажир получил травмы средней степени тяжести. Их также отвезли в больницу.

Проверка на алкоголь показала, что водитель микроавтобуса был полностью трезвым.

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