Под Днепром зафиксировали в небе необычное явление - яркую комету

Об этом сообщает Politeka с ссылками на страницу в Facebook местного жителя Павла Бунина.

Он отметил, что это самая яркая комета за последние годы.

"Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – самая яркая комета за последние 7 лет. Видно на северо-востоке перед восходом солнца в созвездии Возничего", – написал он.

Увидеть такое явление можно в Каменском Днепропетровской области.

Следует отметить, что впервые эту комету заметили в конце марта 2020 года. Второе название небесного тела - Neowise - от названия телескопа, через который люди и увидели комету. Полет небесного тела можно наблюдать в течение нескольких дней, а лучше всего его можно рассмотреть перед рассветом над горизонтом.

Комета должна оставаться видимой за несколько минут до восхода до 11 июля. После этого она опустится ниже горизонта. Уже в середине следующей недели, 15 и 16 июля, Neowise снова появится - теперь уже в вечернем небе.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года в активной фазе был метеоритный дождь Лириды. По словам специалистов, ежечасно в атмосфере сгорает до 20 космических тел. Наблюдать за уникальным событием можно было несколько дней, даже не используя при этом телескопы. Звездопад Лириды, который был в разгаре в апреле, отличается едва ли не самыми крупными вспышками в небе и едва ли не самым длинным следом после сгоревших в атмосфере метеоритов.



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