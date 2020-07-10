У Дніпрі сталася серйозна ДТП, внаслідок якої загинули дві людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що пізно ввечері 9 липня у Дніпрі на Полтавському шосе лоб в лоб зіткнулися автомобілі Volkswagen і Ford. В результаті аварії двоє людей загинули на місці, ще двох з травмами середньої тяжкості і одного вкрай "важкого" з місця ДТП забрали на "швидкій".

На місці аварії працювали декілька екіпажів патрульної поліції, три бригади швидкої допомоги і дві пожежні машини.

Як повідомляє "Інформатор", аварія сталася приблизно о 11 години вечора біля заправки UPG. Volkswagen Crafter їхав по Полтавському шосе в бік виїзду з Дніпра. Перед ним почав пригальмовувати MAN, який хотів пропустити транспорт і повернути ліворуч. В результаті водій або не помітив вантажівку, або не встиг зреагувати на маневр, або ж навмисно хотів обігнати транспортний засіб. В кінцевому підсумку Volkswagen виїхав через дві суцільні на зустрічну смугу руху, де врізався "в лоб" у Ford Focus.

У легковому авто на момент аварії були три людини. На місці від отриманих травм загинули два пасажири - 54-річний чоловік і 32-річна жінка. Водія у важкому стані шпиталізували.

У салоні Volkswagen були двоє чоловіків: 25-річний водій серйозно не постраждав, а пасажир отримав травми середнього ступеня тяжкості. Їх також відвезли у лікарню.

Перевірка на алкоголь показала, що водій мікроавтобуса був повністю тверезим.

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