В Днепре запланировано продолжение планового ремонта электросетей
Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу компании ДТЕК "Дніпровські електромережі".
В связи с этим жители ряда улиц областного центра на текущей неделе останутся без электричества.
По информации ведомства, электричество будут отключать почти во всех районах Днепра. В компании предупредили о плановых отключениях жителей города, проживающих в АНД, Соборном, Чечеловском, Центральном, Шевченковском, Самарском, Индустриальном, Новокодацком районах.
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Кроме того, уточняется, что ремонтные работы запланированы на целый день – с 9 до 19 часов.
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