В Днепре запланировано продолжение планового ремонта электросетей

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу компании ДТЕК "Дніпровські електромережі".

В связи с этим жители ряда улиц областного центра на текущей неделе останутся без электричества.

По информации ведомства, электричество будут отключать почти во всех районах Днепра. В компании предупредили о плановых отключениях жителей города, проживающих в АНД, Соборном, Чечеловском, Центральном, Шевченковском, Самарском, Индустриальном, Новокодацком районах.

Кроме того, уточняется, что ремонтные работы запланированы на целый день – с 9 до 19 часов.

Ранее сообщалось, что центральную часть Днепра буквально затопило из-за прорыва водопроводной трубы. По данным СМИ, в центральной части города произошел прорыв водопроводной трубы, что привело к затоплению нескольких улиц. Водой были залиты улицы Троицкая и Короленко.

Также Politeka писала, что украинцам собираются выплачивать компенсацию стоимости "Пакетов малыша" на детей, которые родились в 2020 году, но не получили бэби-бокс. В Министерстве социальной политики Украины разработали проект правительственного решения, которое предусматривает выплату денежной компенсации. Сумма этой компенсации составит около 5 тысяч гривен.

Ранее Politeka сообщала о масштабном отключении света в Одессе.

Также сообщалось, что мощный ураган надвигается на Днепр.

А блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления.