В Днепре из-за непогоды затопило улицы и размыло дороги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, сильный дождь принес немало неудобств жителям Днепра. Вследствие непогоды подтопило дома, вода попала в общественный транспорт, размыты дороги и т.д. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео последствий непогоды в Днепре.

Следует отметить, что сильные дожди в Днепре прошли в понедельник. Оказалось, что канализационная система города не справляется с такими сильными осадками, из-за чего в городе затопило улицы, подъезды и общественный транспорт, а автомобили буквально плавали по дорогам.

От непогоды больше всего пострадал левый берег Днепра, в частности Амур-Нижнеднепровский и Индустриальный районы. Также затопило начало Слобожанского проспекта, улицу Байкалскую, Каштановую и проспект Петра Калнышевского. На правом берегу больше всего пострадал Крестьянский спуск, а в доме №19 на улице Симферопольской затопило подвал. Также известно, что на жилом массиве Победа наблюдалось множество луж.

Кроме того, в соцсети опубликовали видео, на котором можно заметить, что вода попала даже внутрь жилого дома на жилмассиве Косиора. Так, в здании вода просто лилась с потолка на лестничной клетке.

Напомним, в Днепре мощный ливень начисто смыл дорогу: "Подвалы затоплены, авто заблокированы".

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