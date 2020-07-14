Женщина может ничего не помнить

Под Днепром уже почти год разыскивают 54-летнюю женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Так, в Днепропетровской области в городе Каменское почти год назад пропала без вести Виктория Александровна Маевская.

Сообщается, что женщина ушла из дома 16 сентября 2019 года, и до сегодняшнего дня о ее местонахождении ничего не известно.

Сообщение о помощи в соцсети опубликовала дочь пропавшей женщины Алена Романенко. Она рассказала, что ее мать ушла из дома 16 сентября 2019 года. С тех пор никто о ней ничего не слышал.

Женщина была одета в ночную рубашку и тапочки. Во что она сейчас одета - неизвестно.

"Помогите найти маму! Исчезла 16 сентября 2019. Вышла из дома (Баглейские сады) и до настоящего времени не вернулась. Была одета в ночную рубашку и тапочки. Во что сейчас одета мама, я не знаю", - написала дочь пропавшей без вести.

Она сообщила, что женщине 54 года, рост - 165 см. Женщина может ничего не помнить.

Дочь пропавшей также отметила, что сейчас ее мама может выглядеть несколько хуже, чем на опубликованном фото.

"Если кто-то владеет информацией, пишите мне в личные. Может кто увидит в городе, мама может выглядеть немного хуже, чем на фото. Пожалуйста, сообщите мне 096 57 58 490 или 102", - написала дочь пропавшей без вести 54-летней женщины.

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