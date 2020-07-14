У Дніпрі затримали банду, яка грабувала квартири
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Відомо, що затримання відбулося у Дніпрі на Набережній Перемоги.
Місцеві ЗМІ, посилаючись на очевидців, повідомляють, що по Набережній Перемоги їхав Opel на литовських номерах, тоді як навпроти готелю "Хутір" його раптово підрізали і заблокували декілька автомобілів.
В результаті трьох чоловіків, які знаходились в машині, витягли із салону автівки і поклали на землю. За непідтвердженими даними, у затриманих при собі була зброя.
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Через дану спецоперацію поліції у Дніпрі тимчасово ускладнився проїзд по Набережній Перемоги.
В поліції повідомили, що на рахунку злочинної групи - серія квартирних крадіжок на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.
До складу банди входили троє громадян України віком від 23 до 34 років. Вони проникали в чужі квартири, підібравши ключі або викручуючи вікна, а потім виносили з будинків цінні речі.
Під час здійснення злочинів учасники банди пересувались на машині Opel Vectra B з іноземними номерами.
Після затримання вдома у злочинців і в їхніх авто провели обшуки. В результаті правоохоронці знайшли та вилучили травматичний пістолет Макарова, пістолет Ekol Major, патрони, гранату Ф-1, запал з маркуванням, ніж, ювелірні вироби, годинники, золоті вироби, а також заставні на вже збуті в ломбардах вкрадені речі.
За скоєні злочини учасникам банди загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
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