Злочинці орудували в Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях

У Дніпрі затримали банду, яка грабувала квартири

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Відомо, що затримання відбулося у Дніпрі на Набережній Перемоги.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на очевидців, повідомляють, що по Набережній Перемоги їхав Opel на литовських номерах, тоді як навпроти готелю "Хутір" його раптово підрізали і заблокували декілька автомобілів.

В результаті трьох чоловіків, які знаходились в машині, витягли із салону автівки і поклали на землю. За непідтвердженими даними, у затриманих при собі була зброя.

Через дану спецоперацію поліції у Дніпрі тимчасово ускладнився проїзд по Набережній Перемоги.

В поліції повідомили, що на рахунку злочинної групи - серія квартирних крадіжок на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.

До складу банди входили троє громадян України віком від 23 до 34 років. Вони проникали в чужі квартири, підібравши ключі або викручуючи вікна, а потім виносили з будинків цінні речі.

Під час здійснення злочинів учасники банди пересувались на машині Opel Vectra B з іноземними номерами.

Після затримання вдома у злочинців і в їхніх авто провели обшуки. В результаті правоохоронці знайшли та вилучили травматичний пістолет Макарова, пістолет Ekol Major, патрони, гранату Ф-1, запал з маркуванням, ніж, ювелірні вироби, годинники, золоті вироби, а також заставні на вже збуті в ломбардах вкрадені речі.

За скоєні злочини учасникам банди загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, серйозна ДТП обірвала життя людей в Дніпрі: кадри з місця трагедії.

Також Politeka повідомляла, що під Дніпром хімічне лихо в річці: екологи б'ють на сполох, що відбувається.

Раніше Politeka писала, що змії заповнили Дніпро: кадри події на дитячому майданчику в центрі міста.