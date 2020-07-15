В Днепре спасатели убрали дерево, упавшее на территории детсада

Об этом информирует Politeka со ссылкой на региональное управление ГСЧС.

Вечером, 14 июля в службу спасения «101» поступил звонок от заведующей детского сада, которая сообщила о том, что на территории заведения по улице Рабочей (Чечеловский район) упало дерево.

На место происшествия было оперативно направлено дежурное отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что аварийное дерево рухнуло на забор, перекрыв вход в детский сад.

Также к месту ЧП направили дежурное отделение Аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в области. Спасатели тремя бензопилами распилили тополь длиной приблизительно 30 метров и вывезли его.

К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарной и аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

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