В Днепре нашли змею прямо на детской площадке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, вчера, 13 июля, в 17.13 в службу спасения "101" поступило сообщение, что на проспекте Дмитрия Яворницкого Соборного района города Днепр на детской площадке жители обнаружили пресмыкающееся.

По данному вызову на место было направлено подразделение аварийно-спасательной части.

Спасатели сообщили, что на месте был обнаружен 1,5-метровый пресмыкающийся на дереве. С помощью специального инструмента сотрудники ГСЧС отловили змею и вывезли ее за пределы населенного пункта.

К оказанию помощи населению спасателями было привлечено четыре человека личного состава и одну единицу техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что под Днепром началось настоящее химическое бедствие в реке Самара. В частности, здесь начала массово гибнуть рыба.

По данным экологов, в водной артерии наблюдается повышение солености и минерализации. Сообщается, что рыба на Самаре летом погибает чуть ли не каждый год, местные жители объясняют это жаркой погодой и недостатком кислорода. Однако в этом году гибнут даже щуки и караси, которые выживают и в худших условиях.

Экологи сделали экспресс-измерения в шести точках Самары. Были сделаны заборы воды, результаты лабораторных анализов обещают объявить уже до конца недели.

Напомним, "Дети в опасности": пляж под Харьковом оккупировали змеи, фото.

Как сообщала Politeka, популярный украинский курорт атаковали ползучие монстры.

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