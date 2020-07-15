В Днепре один из рыбаков поймал крупного голавля

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на рассказ пользователя Юрия Озерного в Facebook-сообществе "Днепровский Рыболовный Клуб".

Мужчина рассказал, что частенько ходит на рыбалку ради получения удовольствия. Ранее ему удавалось поймать голавлей, однако вес рыб не превышал полутора килограмм.

На этот раз ему крупно повезло: Юрию попалась на крючок рыба весом более 2,5 килограмм. Мужчина говорит, что в первый поймал такого большого.

Житель Днепра опубликовал в соцсети несколько кадров с запомнившейся рыбалки. Члены сообщества оценили его улов и похвалили мужчину за крупный трофей. В частности, пользователь Kostya Dneprcustomworks написал: "Отличный трофей, поздравляю".

Юрий сообщил также, что голавль – довольно редкая рыба, поэтому, полюбовавшись на нее и сделав несколько снимков, рыбак отпустил ее обратно в реку.

Politeka сообщала, что на озере в Днепровском районе Киева сняли на видео огромную рыбу, почти человеческого роста. Жительница шестнадцатиэтажного дома сняла на видео, как в озере плавает несколько рыб, пугающего размера.

На видео видно, что существо под водой почти не уступает в длине идущему по берегу человеку.

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