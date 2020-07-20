На Днепропетровщине из-за смещения песчаной массы произошла трагедия

Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщается, что спасателям понадобилась помощь экскаватора, чтобы извлечь тела погибших.

Сообщение о несчастном случае с людьми, которое произошло в Пятихатском районе, поступило в службу спасения 20 юля, около 13 дня. Около села Комиссаровка под тоннами песка исчезли 50-летний мужчина и 15-летний подросток. Неподалеку от села расположен стихийный песчаный карьер, из которого местные жители берут песок для хозяйственных нужд.

Погибшие тоже хотели его набрать, однако внезапно произошел сдвиг и людей похоронило заживо.

Чтобы добраться до погибших, спасатели использовали экскаватор, затем – копали вручную. Сначала они извлекли из песка тело подростка, затем – взрослого мужчины.

Politeka сообщала, что в Харькове фотограф упала в шахту на заводе Шевченко и разбилась насмерть.

"Во время открытия фотостудии Darkloft погибла фотограф! Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко и упала в шахту. Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь», – говорится в приведенной информации".

А россиянка хотела сделать эффектное селфи с оружием, однако вместо кнопки на телефоне нажала на спусковой крючок.

Иногда ради удачной фотографии и большого количества лайков в социальных сетях люди идут на невероятное, а иногда сумасшедшее. Так, недавно в Омской области была госпитализирована 36-летняя местная жительница с огнестрельной раной головы. Оказалось, что женщина хотела сделать эффектное селфи.

Трагедия случилась с 27-летней днепрянкой на курорте: все подробности.

Известный украинец с детьми разбился в ДТП, одна машина всмятку, другая сгорела: подробности и кадры.

ДТП унесло жизни шестерых человек под Одессой: первые подробности и кадры с места ЧП.