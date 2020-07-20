Жительница Днепра погибла на морском курорте под Запорожьем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Известно, что трагедия на воде произошла в Кирилловке в Запорожской области ночью 19 июля.

Так, около полвторого ночи отдыхающие вытащили из воды тело женщины без признаков жизни. Погибшей оказалась 27-летняя женщина, которая приехала на отдых в Кирилловку из Днепра.

Местные СМИ сообщают, что тело обнаружили за Степком, по дороге на Бирючий остров.

Тело женщины передали правоохранителям для проведения судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине жизнь ребенка оборвалась на глазах у родителей.

Так, 8 июля на реке Северский Донец на расстоянии 20 метров от берега на глубине семь метров спасатели нашли тело ребенка. По информации журналистов, ребенок вместе с родителями пришел на берег реки отдыхать. Они отмечали какой-то семейный праздник.

"Берег там хороший, 20 метров от берега - воды чуть не по колено, а потом идет резкий обрыв - 7 метров. Вот туда мальчик как-то и забрел. При этом рядом были и другие дети", - сообщили журналисты.

Потеряв сына из поля зрения, родители немедленно вызвали спасателей, но найти мальчика не удалось. Только после этого из Харькова вызвали бригаду водолазов.

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