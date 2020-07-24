За прошедшие сутки в Днепре китайский вирус диагностировали у семерых человек

Об этом информирует Politeka со ссылкой на данные СНБО.

Сообщается, что с начала пандемии это 641 случай болезни, зафиксированной в регионе. Успели излечиться на сегодняшний день 516 человек, умерли 13 горожан.

Сейчас на лечении 125 человек, из которых в больницах 64 пациента, амбулаторно проходит лечение 61 человек. В тяжелом состоянии – трое заболевших, дышат они самостоятельно, аппараты ИВЛ к ним не подключали.

Что касается Днепропетровской области, то там на 24 июля зафиксировано 1275 случаев заражения китайским вирусом, умерли уже 26 человек. Продолжают сражаться с коронавирусом 182 заболевших.

Politeka сообщала о том, что стало известно, как будет действовать адаптивный карантин в Украине после 1 августа. Об этом в интервью журналистам рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, уже в следующем месяце адаптивный карантин начнет действовать по-новому: усиливать ограничительные меры будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд. Ляшко напомнил, что с 1 августа начнут действовать четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения китайского вируса.

В Минобразования рассказали, как будет проходить обучение школьников с 1 сентября. Обучение в украинских школах с 1 сентября начнется в тех областях, в которых ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет отвечать критериям Минздрава. В "красной" зоне учебные заведения не откроют.

Об этом сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24". Вместе с тем, в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября.

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