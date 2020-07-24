В Днепропетровской области сгорело 45 гектаров вшеничного поля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Межевскому районе Днепропетровской области мужчина сжигал возле пшеничного поля стерню, и в результате сжег 45 гектаров пшеницы.

Чрезвычайное просишествие случилось возле села Владимировка. Директор местного агрохозяйства сообщил в Службу спасения о том, что там горит пшеничное поле.

Спасатели, которые приехали на место ЧП, обнаружили, что горит пшеничное поле общей площадью 170 гектаров. После ликвидации пожара выяснилось, что огонь уничтожил 45 гектаров пшеницы.

Отмечается, что неизвестный поджег скошенную стерню, которая была рядом с полем.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицией была установлена личность поджигателя - им оказался безработный житель Першотравенска 1973 года рождения. Его доставили в местный отдел полиции. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Также в пресс-службе ГСЧС информируют, что в Межевском районе Днепропетровской области за пределами села Соленое чрезвычайники ликвидировали пожар на скошенном пшеничном поле. Огонь успел уничтожить 2,5 га стерни.

Кроме того, в этом же районе Днепропетровщины пожар возник на открытой территории, в результате чего горела трава. Из-за сильного порывчастого ветра пламя перебросилось на нежилой дом и хозяйственную постройку. Огнем уничтожена сухая трава на площади 3 га, кровля нежилого дома и хозяйственная постройка на общей площади 28 м. кв.

Напомним, мощный пожар разгорелся в многоэтажке в Киеве, найдено тело женщины: кадры с места событий.

Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты.

Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.