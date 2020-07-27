На Днепропетровщиніе без вести пропал 17-летний парень

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Днепр оперативный".

Так, в Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего Николая Грицая. Парню 26 июля исполнилось 17 лет.

По данным СМИ, юноша исчез вечером 26 июля.

На месте происшествия ждут водолазов из Днепра, которые будут искать юношу в воде. Вчера до глубокой ночи родные и друзья обследовали всю прилегающую территорию с фонарями. Его искали на берегу, прочесали всю округу, но найти мальчика так и не удалось.

"Если владеете какой-либо информацией, сообщите по телефону родным 066 333 78 48", - говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина утонул, пытаясь спасти свою внучку. Так, 65-летний мужчина пытался спасти девочку, которая тонула в реке, и в результате погиб сам. Трагедия произошла возле Гданцевской плотины. Отдыхающие у реки люди услышали крики женщины и увидели, что в воде барахтаются девочка и пожилой мужчина. Увидев, что люди тонут, на помощь им бросился один из отдыхающих. Он сумел захватить за шею ребенка и вытащить на берег. Пока девочку вытаскивали из воды, ее дедушка исчез в воде и больше на поверхность не выплыл. Впоследствии его тело нашли водолазы и вытащили на берег.

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