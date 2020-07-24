У Дніпропетровській області згоріло 45 гектарів вшеничного поля

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, в Межівському районі Дніпропетровської області чоловік спалював біля пшеничного поля стерню, і в результаті спалив 45 гектарів пшениці.

Надзвичайна подія сталася біля села Володимирівка. Директор місцевого агрогосподарства повідомив у Службу порятунку про те, що там горить пшеничне поле.

Рятувальники, які приїхали на місце НП, виявили, що горить пшеничне поле загальною площею 170 гектарів. Після ліквідації пожежі з'ясувалося, що вогонь знищив 45 гектарів пшениці.

Зазначається, що невідомий підпалив скошену стерню, яка була поруч з полем.

В ході проведення розшукових заходів поліцією було встановлено особу палія - ​​ним виявився безробітний житель Першотравенська 1973 року народження. Його було доставлено в місцевий відділ поліції. Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Також у пресслужбі ДСНС інформують, що у Межівському районі Дніпропетровської області за межами села Солоне надзвичайники ліквідували пожежу на скошеному пшеничному полі. Вогонь встиг знищити 2,5 га стерні.

Крім того, у цьому ж районі Дніпропетровщини пожежа виникла на відкритій території, в результаті чого горіла трава. Через сильний поривчатий вітер полум’я перекинулося на нежитловий будинок та господарчу споруду. Вогнем знищено суху траву на площі 3 га, покрівлю нежитлового будинку та господарчу споруду на загальній площі 28 м. кв.

Нагадаємо, потужна пожежа розгорілася в багатоповерхівці в Києві, знайдено тіло жінки: кадри з місця подій.

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