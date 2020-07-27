В Кривом Роге освободили из плена местного жителя

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Установлено, что 27-летнего мужчину похитил его знакомый, после этого практически двое суток удерживал его на привязи, требуя деньги. Увезли пострадавшего от его же дома, причем сделано это было при свидетелях.

31-летний похититель привез свою жертву к себе в квартиру, после чего надел ему на шею ошейник и приковал к батарее.

Не добившись от жертвы требуемого, подозреваемый забрал у него ключи, побывал в квартире жертвы и похитил оттуда ценные вещи.

Правоохранителям удалось освободить потерпевшего 24 июля. Его госпитализировали с многочисленными ранениями.

Похититель задержан, его действия квалифицированы сразу по трем статьям УК Украины. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

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