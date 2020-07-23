В Днепре нашли скелеты двух человек в местном парке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Днепровского городского совета.

Специалисты предполагают, что мужской скелет, найденный в Севастопольском парке города, принадлежит Александру Полю, могилу которого пытаются найти уже два месяца. Женский скелет, по словам экспертов, вероятно принадлежит его жене Ольге. Однако точно назвать "владельцев" костей можно будет только после проведения соответствующих экспертиз.

В Днепровской горсовете отмечают, что по историческим данным Александра Поля похоронили на территории Лазаревской церкви, где сейчас проводятся раскопки. Через 26 лет на этом же месте похоронили его жену.

До этой находки во время исследования останков бывшей Лазаревской церкви Днепра археологи нашли захоронение четырех священнослужителей. Уже после этого специалисты увидели склеп мужчины и женщины. Именно в этой местности тогда хоронили общественных деятелей.

Эксперты отметили, что при проведении раскопок сразу стало понятно, что эти могилы в свое время были ограблены. Скелеты же, по их словам, по внешним характеристикам совпадают с биологическими годами смерти Поля и его жены. Также они сообщают, что в могиле были найдены остатки мундира, поэтому "владельцем" скелета является точно не священнослужитель.

Как известно, Александр Поль был титулярным советником, археологом и общественным деятелем. Он стал первым почетным гражданином Днепра, который в те годы назывался Екатеринославом. Умер Поль в 1890 году.

Для дальнейшего установления особ скелетов в Днепре будут проводить экспертизы.

Напомним, в Днепре решили закрыть сразу два парка, в чем причина.

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