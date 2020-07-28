В Днепре неизвестные расписали белой краской фонарные опоры на Новом мосту

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко.

"Добрые, очень добрые жители города Днепр, за ночь испаскудили 36 опор на новом мосту. Ни у кого не вызывает сомнений, что своими надписями, они хотели довести до жителей горда очень важную и жизнеутверждающую информацию. Проверим", – написал он.

По информации чиновника, опоры вандалы умудрились исписать всего за одну ночь. Теперь местным коммунальщикам предстоит закрашивать эти "художества", причем городскому бюджету это "влетит" в копеечку.

Так, по словам Лысенко, одна только краска стоит 18 евро за килограмм, не считая работы коммунальщиков.

Politeka писала о том, что стало известно о злостных деяниях вандалов в общественном транспорте Одессы.

Трое подростков в вагоне маршрута №5 на Французском бульваре порезали сиденья в салоне и раскрасили элементы салона неизвестным веществом. Водитель вовремя заметил хулиганские действия, вызвал полицию и пытался блокировать злоумышленников, однако они убежали через форточку.

В Киеве в одном из парков вандалы сбросили с 15-метровой высоты велосипеды, суммарная стоимость которых составляет около 25 тысяч гривен. Об этом сообщил учредитель общественного велопроката Bikenow Алексей Кушка.

Он рассказал, что в парке "Молодежном" на Троещине вандалы ночью сбросили с парковки городского велопроката, которая обустроена выше забора, 15 велосипедов вниз на траву. Стоимость велотранспорта составляет около 25 тысяч грн.

"Только с памятниками могут воевать": в Лисичанске осквернили память воинов АТО, кадры.

Под Днепром пьяный неадекват устроил погром, фото: "Водитель отказался подвести".

В Харькове фонтан перед вокзалом превратился в детский бассейн: кадры "досуга".