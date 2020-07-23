В Павлограде полицейские задержали мужчину, который повредил чужое авто

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что гражданин, будучи пьяным, разгромил стекло в Daewoo Lanos. Причиной неадекваного поведения мужчины послужило то, что перед этим он требовал от владельца транспортного средства подвезти его, однако тот не согласился.

Наткнувшись на отказ, пьяный начал нарываться на скандал, затем – разбил стекло автомобиля и убежал в неизвестном направлении.

Прибывшим на место ЧП правоохранителям пострадавший водитель подробно описал приметы агрессивного мужчины. Уже через несколько часов силовикам удалось задержать нападавшего недалеко от места происшествия.

Удалось установить личность правонарушителя – это был 32-летний местный житель. По этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Согласно части 1 статьи 194 УК Украины за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества дебошир может сесть в тюрьму на срок до 4 лет.

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