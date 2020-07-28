В одном из известных супермаркетов Днепра отказались продавать товар 12-летней девочке
Об этом сообщает пользователь Оксана Белоус на странице сообщества "Ясень Левобережный-2" в Facebook, передает Politeka, ссылаясь на Znaj.ua.
По ее словам, она попросила свою 12-летнюю дочь сходить за продуктами в расположенный неподалеку супермаркет Varus. Однако, по неизвестным причинам, продавцы не захотели обслуживать ее ребенка, заявиви, что она еще слишком юна, чтобы ходить за покупками.
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"Что за цирк? сколько лет ходила, нормально всё было, а сегодня вдруг по возрасту не прошла", – возмущается Оксана.
Также женщина отметила, что девочка была в супермаркете в маске, а вот продавцы - нет, хотя это и предписано карантинными павилами.
В комментариях под сообщением Оксаны Белоус люди разделились во мнениях.
"Что за глупость? Она ж не алкоголь покупала...", – возмущается Светлана Косенкова.
"Они вообще там офигели, товар без маски не отпускают из 1 единицы, а маску из под прилавка за 15 грн быстренько продали", – согласна с ней Алена Дмитриенко.
"У меня племянница тоже пошла с месяц назад за хлебом ей не продали. Мы тоже этого не поняли. Они говорят мол карантин детям не отпускают. Бред какой-то", – делится своей историей Вика Еременко.
А Татяна Костенко утверждает, что во время карантина детям до 14 лет без сопровождения взрослых нельзя посещать и магазины в том числе.
То же самое говорит и Даниил Логунов.
"Вы вообще слушаете объявления? Детям до 14 лет запрещено находиться в магазине без сопровождения взрослых", – пишет он.
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