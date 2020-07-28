В одном из известных супермаркетов Днепра отказались продавать товар 12-летней девочке

Об этом сообщает пользователь Оксана Белоус на странице сообщества "Ясень Левобережный-2" в Facebook, передает Politeka, ссылаясь на Znaj.ua.

По ее словам, она попросила свою 12-летнюю дочь сходить за продуктами в расположенный неподалеку супермаркет Varus. Однако, по неизвестным причинам, продавцы не захотели обслуживать ее ребенка, заявиви, что она еще слишком юна, чтобы ходить за покупками.

"Что за цирк? сколько лет ходила, нормально всё было, а сегодня вдруг по возрасту не прошла", – возмущается Оксана.

Также женщина отметила, что девочка была в супермаркете в маске, а вот продавцы - нет, хотя это и предписано карантинными павилами.

В комментариях под сообщением Оксаны Белоус люди разделились во мнениях.

"Что за глупость? Она ж не алкоголь покупала...", – возмущается Светлана Косенкова.

"Они вообще там офигели, товар без маски не отпускают из 1 единицы, а маску из под прилавка за 15 грн быстренько продали", – согласна с ней Алена Дмитриенко.

"У меня племянница тоже пошла с месяц назад за хлебом ей не продали. Мы тоже этого не поняли. Они говорят мол карантин детям не отпускают. Бред какой-то", – делится своей историей Вика Еременко.

А Татяна Костенко утверждает, что во время карантина детям до 14 лет без сопровождения взрослых нельзя посещать и магазины в том числе.

То же самое говорит и Даниил Логунов.

"Вы вообще слушаете объявления? Детям до 14 лет запрещено находиться в магазине без сопровождения взрослых", – пишет он.

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