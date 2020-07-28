В Днепропетровской области полицейские обнаружили маленького ребенка, который находился на улице без сопровождения взрослых
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Так, в Петропавловке правоохранители вернули родителям потерявшегося ребенка.
Помог в этом полицейским прохожий, который обнаружил маленького мальчика без присмотра на одной из улиц Петропавловки.
Местный житель обратился с соответствующим сообщением в полицию, после чего сотрудники ювенальной превенции сразу выехали на место происшествия. Полицейские обошли близлежащие дома и дворы, опросили жителей и установили, что мальчика зовут Артем, ему три года и живет он на соседней улице.
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Позже стало известно, что мать попросила присмотреть за Артемом своего старшего ребенка. Во время игры парень отвлекся, и в это время его маленький братик вышел за пределы домовладения.
К счастью, в тот период времени, пока маленький Артем был без присмотра взрослых, в отношении него не было совершено никаких правонарушений. В отношении родителей мальчика был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Куоап (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей). За данное правонарушение матери Артема прийдется заплатить штраф.
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