В районе Марганца на Днепропетровщине зафиксирован массовый мор рыбы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Марганецкого горсовета.
Гибель рыбы в речке Томаковке обнаружили местные жители. На место ЧП оперативно приехали представители властей и местного центра лабораторных исследований Минздрава Украины.
Чтобы понять, почему гибнет рыба, эксперты взяли в реке пробы воды. После того, как были готовы результаты исследований, стало понятно, что погибла рыба, скорее всего, из-за сильной жары.
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Так, сообщается, что во воремя забора проб воды ее температура была до 25 градусов, хотя обычно в такое время года она не бывает теплее 20 градусов.
Politeka писала, что в Иорданском озеро на Оболони (Киев) зафиксирован выброс нефтепродуктов. Так, 21 июля неравнодушные граждане заметили выброс нефтепродуктов в это озеро. По предварительной данным, нефтепродукты попали в водоем со стороны проспекта Степана Бандеры через подземную реку Почайну.
Сообщается, что подобные загрязнения озера зафиксированы не впервые. В связи с этим, местные жители приняли решение подать заявления в соответствующие инстанции. Заявления поданы в правоохранительные органы, КП Плесо и Государственную экологическую инспекцию Столичного округа.
Специалисты зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха в Киеве. Экологи обнаружили, что приземном слое атмосферы над Киевом сильно превышен допустимый уровень концентрации вредных веществ.
Так на Бессарабской площади в 1,3 раза больше пыли. Практически по всей столице до 1,3 раз превышено количество диоксида серы, и в 2,5-5 раз превышены нормы концентрации диоксида азота (везде, кроме поста на проспекте Науки, 37). Кроме того, в 1-1,7 раза превышено содержание формальдегида.
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