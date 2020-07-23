В Днепре рыбак похвастался впечатляющими трофеями, которые ему удалось поймать в реке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Днепрянин Ярослав Злой написал на своей странице, что ему на удочку попались два настоящих "монстра" – огромные жерехи.

Днепрянин похвастался, что такой впечатляющий улов у него был в конце рабочего дня.

Более того, уже через несколько дней мужчине снова удалось поймать еще одного жереха.

В комментариях удивились, как у рыбаку получается ловить жерехов, ведь это довольно сложная рыба для ловли.

Как известно, жерех является достаточно редкой рыбой, но не потому, что это вымирающий вид, а потому что эту рыбу попросту сложно найти и поймать. Жерехи вырастают до 120 см в длину, а их вес может составлять около 12 кг. Однако обычно размер не превышает 80 см, а в среднем составляет от 40 до 50 см при весе до 2 кг. Такая рыба может жить до 15 лет.

Жерех проживает преимущественно в равнинных реках и избегает водоемов со стоячей водой. Эта рыба любит держаться на поверхности течения. В водоемах со слабым течением, озерах и водохранилищах такой рыбы не найдешь.

Жерех не имеет особого значения с точки зрения промышленного рыболовства, потому что эта рыба не имеет каких-то выдающихся вкусовых качеств и редко держится большими стаями.

Напомним, искали два месяца: в одном из парков Днепра обнаружили останки людей, кадры.

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