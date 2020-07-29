Тело юноши обнаружили на третий день поисков

Под Днепром нашли мертвым пропавшего ранее юношу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепропетровской области нашли тело без вести пропавшего 17-летнего Николая Грицая.

Известно, что 26 июля, в свой день рождения, Николай Грицай отдыхал на Самарском хуторе вместе со своими друзьями. Его знакомые рассказали полиции, что они собирались уходить с пляжа. Тогда Николай сказал им, что отойдет к воде, а потом их догонит. После этого подростка никто не видел.

Уже после трех дней поисков подростка нашли мертвым. Сообщается, что Николай нырнул с мостика, запутался в водорослях и не смог выплыть на поверхность.

Водолазы нашли тело юноши уже через 5 минут поисков.

Как известно, в Днепропетровской области разыскивали без вести пропавшего Николая Грицая. Парню 26 июля исполнилось 17 лет, и в тот же день вечером он исчез.

На месте происшествия ждали водолазов из Днепра, которые должны были искать юношу в воде. Накануне до глубокой ночи родные и друзья обследовали всю прилегающую территорию с фонарями. Его искали на берегу, прочесали всю округу, но найти мальчика так и не удалось.

Как известно, трагедии на воде являются не редкостью в теплое время года, поэтому спасатели напоминают о важности соблюдения всех мер безопасности при нахождении на водоемах.

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