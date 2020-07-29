В Днепре восьмерых котят выбросили на улицу

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу в Facebook сообщества "Помощь бездомным животным ж/м Фрунзенский. Днепр".

Пользователи сообщили, что у болота, расположенного на жилмассиве Фрунзенский, прохожие нашли восемь маленьких котят, которым, судя по размеру, не может быть более полутора месяцев.

Бедным животным прошлось спать на дереве, все они заразились лишаем. В группе убеждены, что котят выбросили недобросовестные торговцы животными. Люди, которым некуда девать своих котят, продают их этим дельцам, а те, продержав несколько дней на солнцепеке, попросту выбрасывают их куда придется.

Особо отмечается, что там, где нашли котят, часто гуляют люди с собаками, поэтому беспомощные животные вполне могли стать жертвой.

В Сети возмущаются этой ситуацией и комментируют ее, не сдерживая своих эмоций.

"Люди грешат! И те, кто несет таким курвам старым, на базар! Еще и деньги плотят! И те старие дряни безбожние, что берут котят за леньги , что б потом вибросит. Какое скотское отношение! Да набейте уже им рожи!, – пишут пользователи.

Politeka сообщала, что на Львовщине парень закрыл котенка в 3-литровой стеклянной банке. Видео своих издевательств он выложил в соцсетях, но позже удалил его.

Неравнодушные пользователи обратились к полиции, чтобы наказать нарушителя. Правоохранители уже отреагировали, сообщает Червоноградский отдел полиции.

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